13-летний сын банкира погиб из-за лавины снега с крыши

Сын бывшего совладельца «Алтайэнергобанка» Сергея Вострикова погиб под снежной лавиной с крыши во время прогулки с собакой. Об этом сообщает StarHit.

Фото:

13-летний Александр проживал в элитном поселке в Красногорске, в деревне Захарково. Мать мальчика заметила, что тот долго не возвращался с прогулки, после чего обнаружила на улице большой сугроб с телом сына. Согласно предварительным данным, снежная лавина сошла с крыши коттеджа и убила мальчика.

Александра попытались откопать, но было уже поздно. Подоспевшая скорая смогла только констатировать смерть. Сейчас на месте трагедии работают следователи. Возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка по части 1 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».