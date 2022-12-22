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1 минуту назад

13-летний сын банкира погиб из-за лавины снега с крыши

Елена Прошина

Сын бывшего совладельца «Алтайэнергобанка» Сергея Вострикова погиб под снежной лавиной с крыши во время прогулки с собакой. Об этом сообщает StarHit.

13-летний сын банкира погиб из-за лавины снега с крыши
Фото: 

13-летний Александр проживал в элитном поселке в Красногорске, в деревне Захарково. Мать мальчика заметила, что тот долго не возвращался с прогулки, после чего обнаружила на улице большой сугроб с телом сына. Согласно предварительным данным, снежная лавина сошла с крыши коттеджа и убила мальчика.

Александра попытались откопать, но было уже поздно. Подоспевшая скорая смогла только констатировать смерть. Сейчас на месте трагедии работают следователи. Возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка по части 1 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».

Похожий случай ранее произошёл в Подмосковье. Там погиб пятнадцатилетний подросток после падения на него насыпи снега.

Происшествия,Сергей Востриков,
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