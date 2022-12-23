Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин в скором времени будет перевезен в Москву. Об этом сообщил в четверг, 22 декабря, его помощник.

По его словам, бывший глава Роскосмоса в настоящее время еще не прооперирован. Врачи из Донецка и Ростова-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность.

— После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей, — сообщил помощник Рогозина, слова которого приводит ТАСС.

Глава группы военных советников в Донбассе получил ранение в Донецке в четверг. Он попал под обстрел во время рабочей встречи после возвращения из одного из объединений добровольцев. Рогозина и еще двоих пострадавших в ходе обстрела доставили в ростовский Военный клинический госпиталь. В ходе обстрела погиб помощник Рогозина Михаил Бридасов.

В настоящее время бывший глава Роскосмоса находится все в том же госпитале. Осколок мины попал ему в область позвоночника.