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1 час назад

Получивший ранение в Донецке Рогозин будет перевезен в Москву

Вечерняя Москваиещё 4

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин в скором времени будет перевезен в Москву. Об этом сообщил в четверг, 22 декабря, его помощник.

По его словам, бывший глава Роскосмоса в настоящее время еще не прооперирован. Врачи из Донецка и Ростова-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность.

— После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей, — сообщил помощник Рогозина, слова которого приводит ТАСС.

Глава группы военных советников в Донбассе получил ранение в Донецке в четверг. Он попал под обстрел во время рабочей встречи после возвращения из одного из объединений добровольцев. Рогозина и еще двоих пострадавших в ходе обстрела доставили в ростовский Военный клинический госпиталь. В ходе обстрела погиб помощник Рогозина Михаил Бридасов.

Жена Рогозина получила контузию при обстреле ВСУ

В настоящее время бывший глава Роскосмоса находится все в том же госпитале. Осколок мины попал ему в область позвоночника.

В ночь с 21 на 22 декабря помощник Рогозина сообщил, что тот был ранен при обстреле украинскими войсками Ленинского района Донецка. Он рассказал, что в Донецке было обстреляно место проживания группы военных советников, в том числе и Рогозина.

Происшествия,Видео,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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