Рыба с огромными зубами напала на дайвера на популярном курорте

У побережья популярного в Египте курорта Шарм-эль-Шейха рыба с огромными зубами укусила дайвера за ногу. Об этом сообщает Daily Star.

Рыба напала на 31-летнего Алекса Пикуля из США. Мужчина вместе с компанией дайверов находился под водой, когда сильное течение заставило их изменить курс. Пикуль проплыл мимо икринок спинорога и случайно задел их. Самец спинорога, заметивший это, решил, что мужчина представляет опасность для его потомства, и напал на него. На кадрах видно, как рыба кусает Пикуля.

«Мне показалось, что она, наверное, проткнула кожу и у меня пошла кровь. Можно услышать, как я выкрикивал какие-то ругательства под водой», — позже рассказал дайвер.

Несмотря на сильное течение и укус, Пикуль утверждает, что это погружение стало его любимым. Мужчина не держит зла на спинорога за то, что он защищал икринки. «У меня остались синяк и рана в форме зубов на всю оставшееся время поездки, что было довольно забавно», — утверждает он.

Спинороги — рыбы среднего размера, длина тела которых колеблется от 15 до 50 сантиметров. Зубы у спинорогов расположены в два ряда: в наружном ряду восемь крупных и длинных зубов, а во внутреннем — шесть маленьких. Такое строение зубов связано с особенностями питания рыб: они разгрызают панцири морских ежей и раковины моллюсков.