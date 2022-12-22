Россиянка получила 12 лет колонии за убийство внучки

Женщину признали виновной по статье 109 («Причинении смерти по неосторожности») и пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего лица») УК РФ. Следствие и суд установили, что в апреле 2021 года она узнала о беременности своей дочери-подростка и решила убить ребенка сразу после рождения. В медучреждения о положении девушки не было сообщено, 23 сентября 2021 года она родила дома. Женщина избавилась от внучки, выбросив ее в выгребную яму, и уехала в другой город. Ее дочь осталась дома в тяжелом состоянии, где через четыре дня скончалась.