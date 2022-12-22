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58 минут назад

Названа причина пожара на газопроводе в Чувашии

Лера Букина

Гострудинспекция Чувашии сообщила, что разрыв на участке газопровода в регионе с последующим возгоранием был зафиксирован в ходе его заполнения после ремонтных работ, передает ТАСС.

Напомним, что ЧП произошло 20 декабря.

«12 декабря в 13:54 при заполнении газопровода после ремонта на крановом узле в 2,5 км от села Калинино Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики произошел разрыв газопровода с возгоранием», - указано в сообщении.

В Чувашии начался пожар на газопроводе

Инцидент привел к гибели трех сотрудников Заволжского линейно-производственного управления магистральных газопроводов - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Также сообщается, что еще один работник пострадал. Расследование несчастного случая было взято на контроль.

Во вторник днем стало известно о возникновении пожара на газопроводе в Вурнарском районе. Сообщалось о прорыве во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода Уренгой - Помары - Ужгород диаметром 1420 мм.

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