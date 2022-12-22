В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
12 минут назад

Мэр Горловки сообщил о ранении при обстреле гостиницы в Донецке

Никита Бородкин

Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке накануне. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Приходько, сейчас он находится в больнице.

Напомним, что в результате обстрела погибли два человека. Еще пять, в том числе бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, пострадали. Сообщалось, что врачи ДНР оказывают помощь Рогозину — попавший в его позвоночник осколок мины специалисты считают не извлекаемым.

Появились кадры из обстрелянной гостиницы в Донецке

Бывший глава Роскосмоса рассказывал, что в гостинице проходила «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений». Рогозин отмечал, что жил там все последние месяцы и за 8 лет боевых действий на Донбассе ее ни разу не обстреливали — по его мнению, информацию об их непосредственном нахождении в здании «кто-то слил».

Происшествия,Видео,Иван Приходько,Виталий Хоценко,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители