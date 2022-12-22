Мэр Горловки сообщил о ранении при обстреле гостиницы в Донецке

Напомним, что в результате обстрела погибли два человека. Еще пять, в том числе бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко , пострадали. Сообщалось, что врачи ДНР оказывают помощь Рогозину — попавший в его позвоночник осколок мины специалисты считают не извлекаемым.

Бывший глава Роскосмоса рассказывал, что в гостинице проходила «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений». Рогозин отмечал, что жил там все последние месяцы и за 8 лет боевых действий на Донбассе ее ни разу не обстреливали — по его мнению, информацию об их непосредственном нахождении в здании «кто-то слил».