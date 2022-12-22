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51 минуту назад

В Молдавии из-за угона изъяли машину румынской делегации

Lenta.ru

Пограничники Молдавии изъяли одну из машин правительственной делегации Румынии, так как она числится в угоне в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

В Молдавии из-за угона изъяли машину румынской делегации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Делегация румынского Органа цифровизации (ADR) (…) прибыла в Кишинев с рабочим визитом по приглашению вице-премьера по цифровизации Молдовы. (…) В ходе проверки одного из автомобилей румынской делегации молдавские пограничники сообщили, что автомобиль числится в базе данных как угнанный. Об угоне сообщили итальянские власти. (…) Сотрудники Пограничной полиции конфисковали автомобиль», — сказано в сообщении.

По информации, представленной румынской стороной пограничной полиции, с 2010 года транспортное средство неоднократно было перерегистрировано властями Румынии. Уже через 10 лет машину поставили как служебную на баланс органа цифровизации. Члены делегации заявили, что не имели данных о розыске и угоне указанного транспортного средства.

Между тем ранее Молдавия выразила благодарность Румынии за помощь в снабжении жителей республики дровами, газом и электроэнергией. В ходе визита в Бухарест молдавский президент Майя Санду обсудила со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом развитие двустороннего сотрудничества государств.

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