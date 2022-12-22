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2 часа назад

Россиянина осудили почти на шесть лет за нападение с ножом на бывшую жену

Lenta.ru

Ленинский районный суд Томска приговорил к пяти годам и девяти месяцам лишения свободы 48-летнего местного жителя, ранившего бывшую жену. Об этом в четверг, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Россиянина осудили на шесть лет за нападение на бывшую жену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянин признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в феврале фигурант хотел поговорить с экс-возлюбленной и ждал ее рядом с местом работы. Когда женщина вышла, осужденный испытал ненависть, догнал бывшую супругу и вонзил нож в спину. После чего мужчина скрылся.

Ранее стало известно, что в Омской области пенсионер предстанет перед судом за убийство жены на глазах у внука.

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