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57 минут назад

Российского пенсионера осудят за убийство жены на глазах у 10-летнего внука

Lenta.ru

В Омской области 66-летний пенсионер предстанет перед судом за убийство 62-летней супруги. Об этом в четверг, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Пенсионера осудят за убийство жены на глазах у 10-летнего внука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, примерно в пять часов утра 4 августа в доме на улице Луначарского фигурант поссорился со своей женой и ударил ее несколько раз ножом, нанеся смертельные ранения, после чего попытался совершить суицид. За происходящим наблюдал 10-летний внук пары, который пытался помочь бабушке. Он выбежал на улицу и позвал прохожих, те вызвали полицейских.

После этого обвиняемый был госпитализирован.

Ранее стало известно, что в Саратовской области суд арестовал 49-летнюю россиянку, обвиняемую в отравлении трех внуков и дочери-инвалида.

Происшествия,Следственный комитет,
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