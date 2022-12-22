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59 минут назад

Юрист Соловьев объяснил, почему нельзя шутить над мошенниками

Вечерняя Москва

Многие россияне уже знают все уловки телефонных мошенников и пытаются подшутить над ними, однако при этом они рискуют нарваться на ответные меры. Об этом предупредил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Почему нельзя шутить над мошенниками
Фото: depositphotosdepositphotos

Он сообщил, что мошенники обижаются на такой подход и начинают оскорблять собеседников в ответ, угрожать им. А «особо отличившихся» они помещают в черный список, фигурантов которого «прогоняют» через все возможные способы отъема средств в надежде на то, что хоть на какой-то из них жертва все-таки попадется.

Юрист отметил, что мошенники также могут использовать номер «шутника» как источник звонков, чтобы жертвы указывали его в заявлении в правоохранительные органы.

Соловьев порекомендовал не разговаривать со злоумышленниками, а при подозрении на мошеннический звонок сразу вешать трубку, сообщает агентство «Прайм».

В МВД рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников. В столице в последнее время участились случаи дистанционного мошенничества. За 2022 год их зарегистрировано более 39 тысяч. О том, как не стать жертвой телефонных аферистов, рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы» 21 декабря.

Происшествия,Иван Соловьев,МВД России,
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