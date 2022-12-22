Почему нельзя шутить над мошенниками

Многие россияне уже знают все уловки телефонных мошенников и пытаются подшутить над ними, однако при этом они рискуют нарваться на ответные меры. Об этом предупредил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

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Он сообщил, что мошенники обижаются на такой подход и начинают оскорблять собеседников в ответ, угрожать им. А «особо отличившихся» они помещают в черный список, фигурантов которого «прогоняют» через все возможные способы отъема средств в надежде на то, что хоть на какой-то из них жертва все-таки попадется.

Юрист отметил, что мошенники также могут использовать номер «шутника» как источник звонков, чтобы жертвы указывали его в заявлении в правоохранительные органы.

Соловьев порекомендовал не разговаривать со злоумышленниками, а при подозрении на мошеннический звонок сразу вешать трубку, сообщает агентство «Прайм».