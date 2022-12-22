Упавший с неба разгонный блок ракеты нашли в Ростовской области

В Константиновске Ростовской области был найден упавший с неба разгонный блок ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации района.

Фото: vk.com/rostov_glavniy vk.com/rostov_glavniy

Ранее в Сети появилась информация о взрыве над городом. Позже глава районной администрации сообщил, что разгонный блок реактивного двигателя ракеты, обнаруженный спасателями, был уничтожен.

Информацию об этом подтвердил источник агентства. Он также добавил, что сведения об обнаруженном объекте были переданы в соответствующие органы.