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49 минут назад

Упавший с неба разгонный блок ракеты нашли в Ростовской области

Москва24иещё 5

В Константиновске Ростовской области был найден упавший с неба разгонный блок ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации района.

Упавший с неба разгонный блок ракеты нашли в Ростовской области
Фото:  vk.com/rostov_glavniy vk.com/rostov_glavniy

Ранее в Сети появилась информация о взрыве над городом. Позже глава районной администрации сообщил, что разгонный блок реактивного двигателя ракеты, обнаруженный спасателями, был уничтожен.

В Ростовской области введен запрет на использование беспилотников

Информацию об этом подтвердил источник агентства. Он также добавил, что сведения об обнаруженном объекте были переданы в соответствующие органы.

До этого в Еланском районе Волгоградской области были обнаружены обломки неизвестного объекта. Очевидцы предположили, что это могла быть ракета. В результате падения обломков никто из жителей не пострадал.

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