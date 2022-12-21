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1 час назад

Суд изъял у бывшего сотрудника ГИБДД Москвы имущество на 180 млн рублей

Газета.Ru

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил, что Лефортовский районный суд Москвы изъял у бывшего сотрудника столичного ГИБДД Сергея Кузнецова дом и квартиры стоимостью более 129 млн рублей, а также свыше 50 млн рублей. Его слова передает ТАСС.

У экс сотрудника ГИБДД Москвы изъяли имущество на 180 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Установлено, что Кузнецовым, его родственниками и другими близкими было приобретено более 20 объектов недвижимости и одно транспортное средство. При этом сведений о законности источников получения средств, за счет которых совершались покупки, он не предоставил.

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По словам представителя Генпрокуратуры, суд обратил в доход государства дорогостоящий дом с земельным участком, квартиры Иванова, в том числе расположенные на территории других стран, а также денежные средства в сумме более 48 млн рублей и в иностранной валюте — более €23,8 тыс. и $60 тыс.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы требует через суд взыскать с бывшего полковника Дмитрия Захарченко и его близких имущество на 50 млн руб.

По данным ведомства, на незаконные доходы Захарченко, его отцом, сестрой, бывшей женой и доверенным лицом куплены две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы.

Происшествия,Дмитрий Захарченко,Андрей Иванов,Сергей Кузнецов,ГИБДД,Генпрокуратура РФ,
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