У экс сотрудника ГИБДД Москвы изъяли имущество на 180 млн рублей

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил, что Лефортовский районный суд Москвы изъял у бывшего сотрудника столичного ГИБДД Сергея Кузнецова дом и квартиры стоимостью более 129 млн рублей, а также свыше 50 млн рублей. Его слова передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Установлено, что Кузнецовым, его родственниками и другими близкими было приобретено более 20 объектов недвижимости и одно транспортное средство. При этом сведений о законности источников получения средств, за счет которых совершались покупки, он не предоставил.

По словам представителя Генпрокуратуры, суд обратил в доход государства дорогостоящий дом с земельным участком, квартиры Иванова, в том числе расположенные на территории других стран, а также денежные средства в сумме более 48 млн рублей и в иностранной валюте — более €23,8 тыс. и $60 тыс.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы требует через суд взыскать с бывшего полковника Дмитрия Захарченко и его близких имущество на 50 млн руб.