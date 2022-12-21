Суд в Москве взял под стражу Дадобоева по делу о госизмене

По его словам, гражданин был арестован и помещен в СИЗО Лефортово на время следствия. Подробности уголовного дела, в материалах которого пока фигурирует только один человек, не сообщаются.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы подтвердили информацию об аресте Дадобоева и отметили, что срок ареста продлен еще на два месяца. Лефортовский районный суд Москвы постановлением от 20 декабря 2022 года продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Дадобоеву Фирузу Темирбоевичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), на два месяца, то есть до 26 февраля 2023 года, говорится в сообщении. Уточняется, что обвиняемый является уроженцем Республики Таджикистан. Другая информация о Дадобаеве считается тайной следствия.