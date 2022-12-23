Пожар произошел в гаражных боксах, расположенных по адресу: ул. 3-я Соколиной горы, д. 10. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«Пожар произошел в одноэтажных гаражных боксах, расположенных по адресу: ул. 3-я Соколиной горы, д. 10. По предварительным данным, они расположены на территории воинской части. Экстренные службы Москвы работают на месте происшествия», - сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе Главного управления МЧС Москвы подтвердили факт возгорания, заявка поступила на пульт дежурного в 23:45. Дальнейшая информация уточняется.