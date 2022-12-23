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56 минут назад

Пожар произошел в гаражах рядом с воинской частью на востоке Москвы

Агентство «Москва»иещё 6

Пожар произошел в гаражных боксах, расположенных по адресу: ул. 3-я Соколиной горы, д. 10. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«Пожар произошел в одноэтажных гаражных боксах, расположенных по адресу: ул. 3-я Соколиной горы, д. 10. По предварительным данным, они расположены на территории воинской части. Экстренные службы Москвы работают на месте происшествия», - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе Главного управления МЧС Москвы подтвердили факт возгорания, заявка поступила на пульт дежурного в 23:45. Дальнейшая информация уточняется.

Происшествия,Видео,Пожар в Москве,
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