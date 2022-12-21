В Туапсе конфликт на парковке закончился стрельбой

«Установлено, что конфликт возник из-за парковочного места. По предварительным данным двое местных жителей в возрасте 36 и 38 лет молотком и отверткой нанесли удары 49-летнему жителю поселка Агой, причинив ему телесные повреждения. В ответ мужчина произвел несколько выстрелов в сторону нападавших из травматического пистолета», — говорится в сообщении.