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45 минут назад

В Туапсе конфликт на парковке закончился стрельбой

Газета.Ru

В Туапсе мужчина устроил стрельбу из-за конфликта на парковке. Об этом сообщает пресс-служба МВД Краснодара. Инцидент произошел на стоянке на улице Маяковского.

В Туапсе конфликт на парковке закончился стрельбой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Установлено, что конфликт возник из-за парковочного места. По предварительным данным двое местных жителей в возрасте 36 и 38 лет молотком и отверткой нанесли удары 49-летнему жителю поселка Агой, причинив ему телесные повреждения. В ответ мужчина произвел несколько выстрелов в сторону нападавших из травматического пистолета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента одного из участников конфликта отправили в больницу. Еще двоим назначено амбулаторное лечение. Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее сообщалось, что мошенник обманул женщину в Tinder, предложив купить вымышленный Lexus.

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