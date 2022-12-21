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18 минут назад

В Москве мать с ребенком госпитализировали после плавания в частном бассейне

ТАСС

Женщина и ее ребенок госпитализированы из бассейна в Москве после жалоб на резкий запах, сообщает в среду столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

В Москве мать с ребенком госпитализировали после плавания в бассейне
Фото: ТАССТАСС

"На улице Большой Почтовой при занятии плаванием в частном бассейне резко ухудшилось состояние здоровья малолетнего ребенка и его матери. По предварительной информации, пострадавшие почувствовали резкий запах, после чего обратились за медицинской помощью. Они доставлены в одну из столичных больниц", - сообщает надзорное ведомство.

Басманная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.

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