В Москве мать с ребенком госпитализировали после плавания в бассейне

"На улице Большой Почтовой при занятии плаванием в частном бассейне резко ухудшилось состояние здоровья малолетнего ребенка и его матери. По предварительной информации, пострадавшие почувствовали резкий запах, после чего обратились за медицинской помощью. Они доставлены в одну из столичных больниц", - сообщает надзорное ведомство.