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24 минуты назад

Житель Московской области пожаловался в полицию, что его не мобилизовали

News.ru

Житель подмосковного Волоколамска обратился в полицию с требованием разобраться, почему его до сих не мобилизовали и не отправили в зону проведения специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По информации СМИ, 48-летний мужчина был депутатом городского совета, а также имеет судимость за применение насилия в отношении представителя власти.

Житель Московской области пожаловался в полицию, что его не мобилизовали
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

В своем обращении, он попросил полицию провести проверку и дать ему ответ.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что о второй волне мобилизации в России речи не идет. По ее словам, эта тема ни разу не обсуждалась в рамках совещаний Совета безопасности России, поскольку в мобилизации нет никакой государственной необходимости.

Напомним, 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации в стране. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.

Происшествия,Валентина Матвиенко,Сергей Шойгу,Совет Федерации,Совет безопасности РФ,
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