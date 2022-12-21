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45 минут назад

Рабочие нашли на складе человеческое сердце

Lenta.ru

Рабочие нашли высохшее человеческое сердце на складе с солью в американском городе Макьюэн, штат Теннесси. Об этом сообщает NBC News.

Рабочие нашли на складе человеческое сердце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рабочие заметили объект, похожий на камень странной формы, когда доставали соль из ангара, чтобы сделать соляной раствор. При ближайшем рассмотрении предмет оказался человеческим сердцем. По всей видимости, орган пролежал в ангаре долгое время, так как успел уже высохнуть.

«Первичное исследование сердца показало, что оно принадлежало взрослому мужчине», — заявили в Бюро расследований штата Теннесси.

Специалисты проведут анализ ДНК, чтобы попытаться установить, чье это было сердце.

«Я 32 года работаю в полиции и должен отметить, что эта находка входит в пятерку самых странных вещей, которые я когда-либо видел», — заявил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

Ранее сообщалось, что полицейские в нигерийском штате Огун задержали пастора с двумя сообщниками, которых подозревают в том, что они похитили и убили мужчину ради проведения магического ритуала. В ходе допроса один из них признался, что знакомый колдун обещал хорошо заплатить за необходимые ингредиенты — человеческие голову, сердце, руки и ноги.

Происшествия,Крис Дэвис,
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