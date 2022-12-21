В Очакове и Кривом Роге произошли взрывы

В городах Очаков и Кривой Рог в Николаевской и Днепропетровской областях Украины произошли взрывы. Об этом стало известно украинскому Telegram-каналу Klymenko Time.

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Данных о количестве взрывов и местах случившегося или о пострадавших не приводится.

Ранее 21 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, она звучала на подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон для выступления перед Конгрессом США. Также, как заявлялось, украинский лидер планирует встретиться с президентом Джо Байденом и обсудить с ним военную помощь Киеву.