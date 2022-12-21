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36 минут назад

«112»: в Волжском парень пришел мириться с девушкой и зарезал ее

News.ru

В городе Волжском Волгоградской области 41-летний Аркадий Григорян пришел к девушке, чтобы помириться, однако разговор закончился нападением, сообщает Telegram-канал «112». По материалам издания, мужчина нанес пострадавшей не менее 10 ножевых ударов в грудь, живот и лицо.

Парень пришел мириться с девушкой и зарезал ее
Фото: ТАССТАСС

СМИ сообщает, что девушка выжила, на данный момент находится в реанимации. Нападавший попытался утопиться в Волге, однако силовики его задержали и отвезли на допрос.

Ранее в деревне Упертовка Богородицкого района Тульской области пенсионерка зарезала супругу своего внука. После убийства 66-летняя женщина расчленила тело жертвы и спрятала останки в разных местах. Пенсионерка сама обратилась в правоохранительные органы и раскаялась в содеянном, ей может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

Другой пенсионер сбежал из дома престарелых во Владикавказе, ограбил ювелирный магазин, а затем устроил там пожар. На побег и преступления мужчина пошел потому, что ему якобы перестала приходить пенсия. Суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы.

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