Парень пришел мириться с девушкой и зарезал ее

В городе Волжском Волгоградской области 41-летний Аркадий Григорян пришел к девушке, чтобы помириться, однако разговор закончился нападением, сообщает Telegram-канал «112». По материалам издания, мужчина нанес пострадавшей не менее 10 ножевых ударов в грудь, живот и лицо.

Фото: ТАСС ТАСС

СМИ сообщает, что девушка выжила, на данный момент находится в реанимации. Нападавший попытался утопиться в Волге, однако силовики его задержали и отвезли на допрос.

Ранее в деревне Упертовка Богородицкого района Тульской области пенсионерка зарезала супругу своего внука. После убийства 66-летняя женщина расчленила тело жертвы и спрятала останки в разных местах. Пенсионерка сама обратилась в правоохранительные органы и раскаялась в содеянном, ей может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.