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34 минуты назад

Российский школьник решил подработать и лишился руки

Lenta.ru

В Кемеровской области подросток решил подработать на стройке и лишился руки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

Российский школьник решил подработать и лишился руки
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.comMaksim Konstantinov / Globallookpress.com

Школьнику ампутировали руку после того, как он засунул ее в работающий механизм бетоносместителя.

По данным надзорного ведомства, школьник устно договорился с работодателем о том, какую работу он будет выполнять, — несовершеннолетний должен был производить шлакоблоки, в частности, замешивать раствор в самодельном бетоносместителе для прессовки.

Работодатель, как сообщили в прокуратуре, не проинструктировал подростка о технике безопасности при проведении работ, а также не обеспечил его средствами индивидуальной защиты.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд постановил взыскать в пользу пострадавшего несовершеннолетнего два миллиона рублей.

Ранее матрос из Калининграда заявил, что остался без руки, и обвинил в этом работодателя, который, по его словам, не обеспечил своевременное лечение после получения травмы. При работе на палубе корабля компании «Доброфлот» мужчину прижало тросом, из-за чего ему оторвало палец и размозжило ткани левой руки.

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