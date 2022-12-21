В телефоне обвиняемого в убийстве школьницы нашли фото с места обнаружения тела

В открытом доступе в Telegram появились данные о содержимом телефона Виталия Бережного, изъятом у обвиняемого в убийстве 8-летней тюменки Насти Муравьевой. Снимки страниц из материалов уголовного дела размещены в одном из каналов. Исходя из опубликованной информации, Бережной просматривал порнографические ролики с несовершеннолетними и искал сведения о поисках пропавшей школьнице.

Фото: ТАСС ТАСС

«Установлено 1 339 фактов переходов по ссылкам на источники, содержащие порнографический материал, в период с 13 по 25 августа 2021 года. В особенности совершения половых актов с малолетними/несовершеннолетними», — говорится в материале, опубликованных в telegram-канале, автором которого, по неподтвержденной информации, является адвокат Бережного Елена Шихова.

Помимо посещения порносайтов история поиска в телефоне обвиняемого указывает на то, что он активно интересовался тем, как проходят поиски пропавшей школьницы Насти Муравьевой. Также в памяти аппарата сохранены ориентировки на розыск девочки и фото из СМИ, на которых изображено место обнаружения ее тела.

Как ранее писало URA.RU, 8-летняя Настя Муравьева пропала 30 июня 2021 года. 19 августа ее тело нашли в коробке на берегу озера. По обвинению в убийстве девочки был задержан Виталий Бережной, судебный процесс над ним все еще не окончен.