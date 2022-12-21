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39 минут назад

Мужчина начал стрельбу в офисе продаж московского ЖК

News.ru

39-летний мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета в офисе продаж одного из жилых комплексов в Москве, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел 20 декабря. По сведениям канал, мужчина во время разговора с менеджером по продажам достал травматический пистолет, направил его на сотрудника и угрожал расправой. Злоумышленник также успел дважды выстрелил из оружия в разные стороны. Сотрудники МВД проводят проверку случившегося.

Мужчина устроил стрельбу в офисе продаж московского ЖК
Фото: ТАССТАСС

Неизвестный мужчина в офисе продаж во время разговора достал травматический пистолет и направил его на сотрудника, которому угрожал расправой. Также злоумышленник обматерил работника, после чего дважды выстрелил из оружия в разные стороны. Испугавшись за свою жизнь, менеджер покинул офис продаж, — сообщает канал.

14 декабря пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома и угрожал ружьем полицейскому в Нюрбинском районе Якутии. Несколько выстрелов 38-летний местный житель произвел в воздух, а затем заперся в своей квартире с женой и малолетним ребенком.

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В результате происшествия пострадавших нет. На данный момент дебошир задержан, он помещен в ИВС. На него заведено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Оружие и патроны изъяты.

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