Московский тренер признал вину в педофилии и съемках детского порно

Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова заявила, что тренер секции по борьбе из московского Люблино полностью признал вину в сексуальном насилии над детьми и съемках детского порно. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации следствия, в июне 2022 года в спортивном зале в Люблино тренер "систематически совершал надругательства над ребенком", который рассказал о произошедшем родителям. В ГСУК отметили, что в рамках следствия были выявлены еще две жертвы тренера.