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22 минуты назад

ГСУСК: московский тренер признал вину в педофилии и съемках детского порно

Газета.Ruиещё 2

Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова заявила, что тренер секции по борьбе из московского Люблино полностью признал вину в сексуальном насилии над детьми и съемках детского порно. Об этом сообщает РИА Новости.

Московский тренер признал вину в педофилии и съемках детского порно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации следствия, в июне 2022 года в спортивном зале в Люблино тренер "систематически совершал надругательства над ребенком", который рассказал о произошедшем родителям. В ГСУК отметили, что в рамках следствия были выявлены еще две жертвы тренера.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1969 года рождения. Он обвиняется по статьям "Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов", — заявила Иванов.

Она подчеркнула, что причастность тренера полностью доказана, он признал свою вину в полной мере.

Ранее в Пскове суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, обвиняемому в нарушении половой неприкосновенности малолетних детей.

Происшествия,Юлий Иванов,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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