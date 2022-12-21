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14 минут назад

Россиянку сняли с рейса в Мехико из-за запрета США

TourDom

Россиянка, имеющая вид на жительство в Мексике, не смогла улететь в Мехико через Стамбул на рейсе Turkish Airlines из Санкт-Петербурга. Об этом она сообщила редакции TourDom.ru.

Россиянку сняли с рейса в Мехико из-за запрета США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Алла поехала к мужу в Мексику 18 декабря, взяв с собой ребенка и собаку. На регистрации в Пулково ей дали посадочный талон только до Стамбула, а на второй сегмент рейса только «трансферный билет»: «пояснили, что технические проблемы. Посадочный дадут на гейте в Стамбуле».

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Однако в турецком аэропорту Алле сообщили, что на нее есть security alert (предупреждение системы безопасности) и она никуда не полетит. По словам девушки, сотрудники ничего не объяснили и документов не дали. За 4 часа общения ей озвучили несколько версий произошедшего: «заблокировала Мексика, заблокировали США. Говорили, что я виновата и должна сама покупать билеты, куда мне надо».

В итоге Аллу отправили обратно в Санкт-Петербург. В дополнение авиакомпания потеряла ее багаж, и не вернула оплату за провоз собаки. «Чего мне это стоило морально! - пишет россиянка.

Отметим, подобная история с гражданином России произошла в прошлом году. Журналист Артур Киреев должен был отправиться по тому же маршруту, что и Алла, самолетом Turkish Airlines. Посадочный талон на второе плечо рейса в России он также не получил. Когда его не удалось распечатать в Стамбуле, сотрудники аэропорта нарисовали талон «ручкой на листе бумаги» и провели без очереди через контроль. Но это не помогло - улететь ему не удалось. В аэропорту пояснили, что полет россиянина «не одобрили американские спецслужбы».

Сесть на рейс другой авиакомпании, Lufthansa, в Мексику Артуру также не удалось: его не пустили даже на регистрацию. Турист сделал вывод, что ему запрещен пролет в воздушном пространстве США.

Эксперты предполагают, что россияне были включены в список подозрительных пассажиров, который ведет американская служба транспортной безопасности. В него могут попасть туристы без обратного билета, или те, кто оплачивал билеты наличными. Впрочем иногда в него попадают и без видимой причины. При этом узнать заранее о недопуске на рейс не получится.

Происшествия,Lufthansa,
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