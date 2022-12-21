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25 минут назад

В Москве задержали участника массовой драки на парковке «Меги Дыбенко»

Никита Бородкин

Участника жесткой массовой драки у «Меги» на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге задержали в Москве. Как сообщает «Mash на Мойке», мужчину подозревают по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью.

В Москве задержали участника массовой драки на парковке «Меги Дыбенко»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конфликт произошел в пятницу, 16 декабря. В ходе драки 27-летний мужчина достал нож и попал в грудь 21-летнему оппоненту. Пострадавшего с проникающей раной и пневмотораксом увезли на скорой, а сам злоумышленник скрылся с места происшествия.

Полицейским потребовалось четыре дня, чтобы определить местонахождение подозреваемого. Мужчину задержали на 5-й Парковой улице в Москве. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что 13 декабря мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon в Екатеринбурге. Причиной конфликта стало то, что «сотрудники мешали друг другу выйти после смены», спеша на автобусы. Отметим, что в полицию после происшествия никто не обращался, однако правоохранители начали проверку из-за публикаций о потасовке в сети.

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