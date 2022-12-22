Убийца попался полиции в Мытищах, когда выносил останки погибшего

В подмосковных Мытищах мужчина, которого теперь подозревают в убийстве, попался полицейским в тот момент, когда выносил останки погибшего в подвал. Об этом стало известно в четверг, 22 декабря.
По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на то, что подозрительный мужчина стремительно выбежал из подъезда, выбросил мешок и забежал обратно. Полицейские решили проверить содержимое пакета и обнаружили в нем отпиленные части тела.
Злоумышленника незамедлительно задержали. Оказалось, что 39-летний местный житель еще за три недели до задержания в порыве гнева убил своего 35-летнего приятеля в собственной квартире. После совершения преступления злоумышленник спрятал тело на балконе, где неспешно его разделывал и по частям выносил из квартиры. Заметили его в момент, когда он выносил последние части тела погибшего.
Как сообщил Telegram-канал «Shot», ранее мужчина уже был судим, но по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Другой случай обнаружения расчлененного тела произошел в столице. Останки пожилой женщины обнаружили в ее собственной квартире. По подозрению в совершении убийства задержали супруга погибшей. Однако полицейским пенсионер заявил, что его жена жива и скоро вернется из магазина.