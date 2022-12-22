В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
15 минут назад

Убийца попался полиции, когда выносил останки погибшего

Вечерняя Москваиещё 2

В подмосковных Мытищах мужчина, которого теперь подозревают в убийстве, попался полицейским в тот момент, когда выносил останки погибшего в подвал. Об этом стало известно в четверг, 22 декабря.

Убийца попался полиции в Мытищах, когда выносил останки погибшего
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовскийmvdmedia.ru / Андрей Лисовский

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на то, что подозрительный мужчина стремительно выбежал из подъезда, выбросил мешок и забежал обратно. Полицейские решили проверить содержимое пакета и обнаружили в нем отпиленные части тела.

Злоумышленника незамедлительно задержали. Оказалось, что 39-летний местный житель еще за три недели до задержания в порыве гнева убил своего 35-летнего приятеля в собственной квартире. После совершения преступления злоумышленник спрятал тело на балконе, где неспешно его разделывал и по частям выносил из квартиры. Заметили его в момент, когда он выносил последние части тела погибшего.

Как сообщил Telegram-канал «Shot», ранее мужчина уже был судим, но по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Другой случай обнаружения расчлененного тела произошел в столице. Останки пожилой женщины обнаружили в ее собственной квартире. По подозрению в совершении убийства задержали супруга погибшей. Однако полицейским пенсионер заявил, что его жена жива и скоро вернется из магазина.

Происшествия,Убийство ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители