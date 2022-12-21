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47 минут назад

Арестант напал на сотрудницу российского СИЗО при попытке побега

Lenta.ru

Во Владивостоке мужчина, арестованный за групповое изнасилование и разбой, при попытке побега напал на сотрудницу СИЗО-1. Об этом сообщает «АиФ-Приморье».

Арестант напал на сотрудницу российского СИЗО при попытке побега
Фото: тасстасс

Инцидент произошел в понедельник, 19 декабря. Днем заключенный Э. набросился на девушку-надзирателя, которая собиралась вывести его на прогулку.

Обвиняемого оперативно задержали сотрудники дежурной смены изолятора. Сейчас жизни и здоровью сотрудницы отдела режима и надзора СИЗО ничто не угрожает.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель краевого управления Следственного комитета России Аврора Римская, по факту нападения проводится проверка.

Ранее сообщалось, что под Калининградом задержали замначальника колонии за получение взятки янтарным кораблем.

Происшествия,Следственный комитет,
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