Арестант напал на сотрудницу российского СИЗО при попытке побега

Во Владивостоке мужчина, арестованный за групповое изнасилование и разбой, при попытке побега напал на сотрудницу СИЗО-1. Об этом сообщает «АиФ-Приморье».

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Инцидент произошел в понедельник, 19 декабря. Днем заключенный Э. набросился на девушку-надзирателя, которая собиралась вывести его на прогулку.

Обвиняемого оперативно задержали сотрудники дежурной смены изолятора. Сейчас жизни и здоровью сотрудницы отдела режима и надзора СИЗО ничто не угрожает.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель краевого управления Следственного комитета России Аврора Римская, по факту нападения проводится проверка.