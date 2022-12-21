В Липецкой области погибли двое детей с признаками ОРВИ

Два трагических инцидента произошли в Липецкой области, там скончались двое детей с признаками простуды, сообщает издание GOROD48.

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Первый случай произошел в селе Верхняя Колыбелка Хлевенского района, восьмилетний школьник неделю находился дома из-за ОРВИ, к медикам семья не обращалась. Мать мальчика ушла на работу в ночную смену, оставив сына под присмотром дедушки, утром пенсионер обнаружил внука мертвым в кровати.

При подобных обстоятельствах скончался еще один ребенок. У двухлетнего мальчика поднялась высокая температура, жаропонижающее не действовало, мать малыша позвала на помощь соседку-врача. Женщина, увидев состояние ребенка, немедленно вызвала скорую помощь. Прибывшая бригада медиков после реанимационных мероприятий констатировала смерть малыша.