Пассажирка московского метрополитена выжила после падения под поезд

В Москве пассажирка метрополитена попала под поезд на станции "Менделеевская". Женщина сумела выжить под составом, пишут РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

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На путях оказалась 20-летняя жительница Подмосковья. Машинист, увидев человека на рельсах, применил экстренное торможение, но скорость была слишком высокой, поэтому поезд не успел остановиться. Тем не менее пассажирка не получила серьезных травм.

Работники метро извлекли девушку из-под вагона. Ее забрала скорая помощь. В результате инцидента на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были временно увеличены интервалы движения поездов.