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31 минуту назад

Сухогруз загорелся у побережья Турции

Илья Родин

В районе турецкого Синопа на сухогрузе вспыхнул пожар. В результате инцидента пострадали 14 человек, один из них (капитан корабля) погиб. Об этом пишет телеканал A Haber.

Сухогруз загорелся у побережья Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На сухогрузе у Синопа вспыхнул пожар», - говорится в сообщении.

По данным канала, к судну быстро подошли катера морской полиции, береговой охраны, рыбаков. Они сразу же приступили к спасательным работам. В частности, эвакуировали на берег 13 человек, пострадавших от огня и дыма.

Представители экстренных служб продолжают работы по тушению пожара. Кроме того, они пытаются спасти трех оставшихся на судне членов экипажа.

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