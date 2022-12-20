Сухогруз загорелся у побережья Турции

В районе турецкого Синопа на сухогрузе вспыхнул пожар. В результате инцидента пострадали 14 человек, один из них (капитан корабля) погиб. Об этом пишет телеканал A Haber.

«На сухогрузе у Синопа вспыхнул пожар», - говорится в сообщении.

По данным канала, к судну быстро подошли катера морской полиции, береговой охраны, рыбаков. Они сразу же приступили к спасательным работам. В частности, эвакуировали на берег 13 человек, пострадавших от огня и дыма.