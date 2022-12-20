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18 минут назад

В Казани 16-летняя девушка скончалась от отека мозга, отравившись суррогатным алкоголем

Газета.Ru

В Казани местная жительница скончалась в результате отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщил телеканал «Татарстан-24» в Telegram-канале со ссылкой на свои источники.

Школьница скончалась от отека мозга, отравившись суррогатным алкоголем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Обстоятельства случившегося не уточняются, однако известно, что погибшей оказалась 16-летняя девушка. Причиной ее смерти назван отек мозга, вызванный отравлением.

По информации телеканала, в последнее время в Казани участились случаи отравления суррогатным алкоголем, большую часть которых составляют подростки до 17 лет. Это объясняется тем, что дети переносят отравление тяжелее взрослых ввиду неокрепшего организма, отметил источник.

Так, по словам главного токсиколога Минздрава Башкортостана, на прошлой неделе подобный случай произошел с еще одним 16-летним подростком, которого удалось спасти. Со слов пострадавшего, он употреблял алкоголь в увеселительном заведении в виде спиртосодержащих коктейлей.

«Как правило, такое наблюдается в период праздников», — отметила заведующая приемным отделением ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» Юлия Кадырова.

Происшествия,Юлия Кадырова,
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