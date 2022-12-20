Россиянина приговорили к 22 годам колонии за надругательство над 9 детьми

Так, в период с 2017 по 2020 год мужчина входил в доверие к одиноким женщинам с детьми. Впоследствии он под видом оказания помощи в воспитании инициировал случаи, при которых оставался с малолетними наедине. После этого он совершал свои преступления. Всего от его действий пострадали девять детей.