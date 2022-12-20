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15 минут назад

В Пскове суд приговорил к 22 годам колонии педофила, надругавшегося над 9 детьми

Газета.Ru

В Пскове суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, обвиняемому в нарушении половой неприкосновенности малолетних детей. Следствием было доказано девять соответствующих эпизодов по уголовному делу, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Россиянина приговорили к 22 годам колонии за надругательство над 9 детьми
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, в период с 2017 по 2020 год мужчина входил в доверие к одиноким женщинам с детьми. Впоследствии он под видом оказания помощи в воспитании инициировал случаи, при которых оставался с малолетними наедине. После этого он совершал свои преступления. Всего от его действий пострадали девять детей.

Осужденный был признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 (изнасилование) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Медицинская экспертиза также определила, что мужчина страдает педофилией.

Решением суда он приговорен к 22 годам колонии строго режима.

Происшествия,Следственный комитет,
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