Россиянина приговорили к 22 годам колонии за надругательство над 9 детьми

В Пскове суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, обвиняемому в нарушении половой неприкосновенности малолетних детей. Следствием было доказано девять соответствующих эпизодов по уголовному делу, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Так, в период с 2017 по 2020 год мужчина входил в доверие к одиноким женщинам с детьми. Впоследствии он под видом оказания помощи в воспитании инициировал случаи, при которых оставался с малолетними наедине. После этого он совершал свои преступления. Всего от его действий пострадали девять детей.
Осужденный был признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 (изнасилование) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Медицинская экспертиза также определила, что мужчина страдает педофилией.
Решением суда он приговорен к 22 годам колонии строго режима.