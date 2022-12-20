В Прикамье мужчина убил мать двоих детей и покончил с собой

В Пермском крае местный житель застрелил свою сожительницу, после чего покончил с собой. О трагедии, которая произошла в Березниках, стало известно порталу 59.RU.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Известно, что 17 декабря 22-летний местный житель отправил двоих детей своей подруги, уроженки Брянска, которые проживали вместе с ними, погостить к бабушке и дедушке.

Не уточняется, что именно послужило поводом к конфликту между сожителями, однако в тот день мужчина убил девушку и свел счеты с жизнью. Как рассказал собеседник издания, после убийства своей девушки молодой человек созвонился с ее детьми, заявив, что их «мама умерла», после чего бросил трубку.