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26 минут назад

В Прикамье мужчина убил мать двоих детей и покончил с собой

Газета.Ru

В Пермском крае местный житель застрелил свою сожительницу, после чего покончил с собой. О трагедии, которая произошла в Березниках, стало известно порталу 59.RU.

В Прикамье мужчина убил мать двоих детей и покончил с собой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Известно, что 17 декабря 22-летний местный житель отправил двоих детей своей подруги, уроженки Брянска, которые проживали вместе с ними, погостить к бабушке и дедушке.

Не уточняется, что именно послужило поводом к конфликту между сожителями, однако в тот день мужчина убил девушку и свел счеты с жизнью. Как рассказал собеседник издания, после убийства своей девушки молодой человек созвонился с ее детьми, заявив, что их «мама умерла», после чего бросил трубку.

Знакомая мужчины сообщила, что тот ранее не был судим, однако до трагедии проходил длительное лечение из-за проблем с почками. По ее оценкам, он находился «в тяжелом моральном состоянии».

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