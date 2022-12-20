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1 час назад

ВСУ обстреляли Суджанский район в Курской области, ранена женщина

News.ru

Вооруженные силы Украины обстреляли Суджанский район в Курской области, упало не менее четырех снарядов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его информации, пострадала одна жительница района, три дома получили повреждения, один из них восстановлению не подложит, сейчас он охвачен огнем.

В Курской области сообщили об обстреле со стороны ВСУ
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.comMinistry of Defense of Ukraine/flickr.com

ВСУ вновь обстреляли Суджанский район. Не менее четырех снарядов упало в селе Махновка. Система смс-оповещения сработала оперативно. Одна женщина пострадала. Повреждены три дома. Один из них серьезно разрушен, сейчас он горит, — написал Старовойт в Telegram-канале.

Глава региона также опубликовал фотографии с последствиями обстрела.

Граничащая с Украиной Курская область подвергается атакам ВСУ регулярно. Ранее под обстрел со стороны украинских вооруженных формирований попали поселки Теткино и Гуево. Старовойт рассказал, что ВСУ выпустили по ним свыше 30 снарядов. Повреждения получили около 20 домов. Обошлось без пострадавших.

5 декабря губернатор сообщил, что два населенных пункта Курской области подверглись обстрелам ВСУ. Тогда в общей сложности украинские войска выпустили более трех десятков снарядов по селам Теткино и Гуево. Жители обоих населенных пунктов не пострадали. В Теткино получили повреждения около 20 частных домов, практически во всем поселке было нарушено электроснабжение, зафиксировано попадание в газовую линию. В Гуево также было нарушено электроснабжение.

Происшествия,Роман Старовойт,
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