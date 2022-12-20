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16 минут назад

Десятилетний мальчик застрелил мать из-за отказа купить ему игровую систему

Елена Прошина

Адвокат десятилетнего мальчика из американского города Милуоки попросила суд снизить залог с 50 тысяч до 100 долларов – суммы, которая была в копилке обвиняемого ребёнка. По версии следствия, сын выстрелил в мать за отказ покупать игровую систему. Об этом сообщает издание People.

Десятилетний мальчик застрелил мать из-за отказа купить ему игровую систему
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что 44-летняя Киана Манн была насмерть застрелена в глаз в собственном доме. В убийстве подозревается её десятилетний сын, у которого всю жизнь были проблемы с управлением гневом. Сначала ребёнок заявил, что выстрелил случайно, но на следующий день после убийства родственники мальчика заподозрили, что тот убил мать преднамеренно.

Согласно версии полиции, ребёнок убил мать из-за отказа купить игровую систему с технологией виртуальной реальности. Получив отказ, мальчик украл ключи от сейфа с оружием, достал пистолет и застрелил мать, после чего зашёл в аккаунт убитой на интернет-магазине чтобы купить желаемую игровую систему.

На данный момент ребёнку предъявили обвинения в преднамеренном убийстве и содержат его под залогом в 50 тысяч долларов. Во время судебных слушаний адвокат ребёнка попросила, чтобы залог мальчика был снижен до 100 долларов – именно столько денег было в копилке ребёнка.

«Мы с моей командой разговаривали с ним о том, может ли он заплатить что-то. Он рассказал нам о своей копилке со сбережениями», – заявила адвокат.

Ранее закопавшая живьем мать россиянка получила восемь лет колонии.

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