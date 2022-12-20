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41 минуту назад

Человек погиб под колесами поезда на станции МЖД Мещерская

Вечерняя Москва

Человек упал под поезд на станции Мещерская Московской железной дороги (БЖД). Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 20 декабря, сообщил источник в экстренных службах города.

В Москве человек погиб под колесами поезда
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам собеседника «ВМ», пострадавший скончался. Подробности происшествия уточняются.

Движение составов было полностью остановлено на Сокольнической линии в пятницу, 16 декабря. Сбой движения поездов произошел из-за пассажира, упавшего на рельсы.

Похожая ситуация произошла на Таганско-Краснопресненской ветке столичного метрополитена в среду, 14 декабря. Из-за падения пассажира на пути останавливалось движение поездов от станции «Октябрьское поле» до «Спартака».

До этого в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что на пути Кольцевой линии метро упал человек. Из-за этого движение поездов против часовой стрелки было приостановлено.

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