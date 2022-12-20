В Москве человек погиб под колесами поезда

Человек упал под поезд на станции Мещерская Московской железной дороги (БЖД). Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 20 декабря, сообщил источник в экстренных службах города.
По словам собеседника «ВМ», пострадавший скончался. Подробности происшествия уточняются.
Движение составов было полностью остановлено на Сокольнической линии в пятницу, 16 декабря. Сбой движения поездов произошел из-за пассажира, упавшего на рельсы.
Похожая ситуация произошла на Таганско-Краснопресненской ветке столичного метрополитена в среду, 14 декабря. Из-за падения пассажира на пути останавливалось движение поездов от станции «Октябрьское поле» до «Спартака».
До этого в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что на пути Кольцевой линии метро упал человек. Из-за этого движение поездов против часовой стрелки было приостановлено.