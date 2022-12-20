Закопавшая живьем мать женщина получила восемь лет колонии

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области сообщили , что суд приговорил местную жительницу к 8 годам колонии общего режима. Уточняется, что осужденная ударила молотком свою мать, после чего заживо закопала её в яме.

По информации следствия, в июне 52-летняя жительница села Ольховка поссорилась со своей дочерью. Последняя в процессе ссоры несколько раз ударила мать по голове молотком, после чего начала её душить. Когда мать потеряла сознание, дочь закопала её в яму прямо во дворе собственного дома. Как показало расследование, на тот момент женщина ещё была жива – причиной её смерти стала «механическая асфиксия в результате попадания почвы в дыхательные пути».