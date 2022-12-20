В Россию из американской тюрьмы вскоре вернется россиянин Мартышев

«Его федеральный срок заканчивается сегодня, это означает, что в течение 48 часов за ним должны приехать иммиграционные власти, чтобы забрать его из федеральной тюрьмы и готовить к депортации в Россию, к возвращению на родину», — рассказал юрист, выражая надежду на то, что «это произойдет как можно быстрее».