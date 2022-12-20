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1 час назад

Адвокат: в Россию из американской тюрьмы вскоре вернется россиянин Мартышев

Газета.Ru

Россиянин Юрий Мартышев должен в ближайшее время выйти из тюрьмы в США и в течение 48 часов должен начаться процесс его депортации в Россию. Об этом заявил ТАСС адвокат россиянина Алексей Тарасов.

В Россию из американской тюрьмы вскоре вернется россиянин Мартышев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Его федеральный срок заканчивается сегодня, это означает, что в течение 48 часов за ним должны приехать иммиграционные власти, чтобы забрать его из федеральной тюрьмы и готовить к депортации в Россию, к возвращению на родину», — рассказал юрист, выражая надежду на то, что «это произойдет как можно быстрее».

Ранее в Россию вернулся россиянин Виктор Бут, который отбывал в США 25-летний срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и в материальной поддержке терроризма. 8 декабря его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую признали виновной в контрабанде наркотиков в РФ. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби.

Мужчину арестовали в 2008 году в Бангкоке. Его обвинили в незаконной торговле оружием и пособничестве радикальной колумбийской группировке. Впоследствии его экстрадировали в США, где в 2012-м приговорили к 25 годам тюремного заключения.

Происшествия,Юрий Мартышев,Бриттни Грайнер,Алексей Тарасов,Виктор Бут,
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