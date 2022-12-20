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1 час назад

Посольство Финляндии забросали кувалдами в Москве

Илья Родин

В Москве группа неизвестных атаковала посольство Финляндии. Акция попала на видео, его опубликовал Telegram-канал «Опер пишет».

На кадрах ролика молодые люди в масках подбегают к огороженному забором зданию дипмиссии северного государства с кувалдами в руках.

При этом они не выкрикивают никаких лозунгов, не призывают к чему-либо. На их верхней одежде на первый взгляд нет шевронов, значков, какой-либо другой атрибутики.

Рядом с посольством они останавливаются и пытаются нанести повреждения заграждению. После нескольких неудачных попыток они перебрасывают кувалды через забор и по-прежнему молча покидают место происшествия.

По данным канала, атака на финское посольство может быть своего рода ответом на акции, которые проходят рядом с дипмиссией РФ в Хельсинки. Там неизвестные люди закидывают здания камнями, сворачивают камеры наблюдения и дорожные знаки.

Отмечается, что официальные органы пока не прокомментировали этот инцидент.

Происшествия,Видео,
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