Российские туристы заблудились в горах Турции

Заблудившиеся в горах Турции четверо российских туристов, среди которых трое мужчин и одна женщина, были спасены при помощи вертолета. Об этом сообщает портал Yenialanya.

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По данным издания, россияне отправились в горы в курортном городе Бельдиби в Кемере без сопровождения гида. Спустя некоторое время путешественники поняли, что заблудились, и обратились за помощью к спасателям.

Местная жандармерия, получив запрос от туристов, приступила к спасательной операции. Однако эвакуировать россиян с места, где они были обнаружены, сразу не удалось, поэтому была запрошена помощь вертолета.

Путешественники были доставлены в Кемер. Их состояние оценивается как удовлетворительное.