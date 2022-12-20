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20 декабря

Турецкий студент в Москве выпал с 13 этажа и выжил

Вечерняя Москва

Студент из Турции выпал из окна 13 этажа на юго-западе столицы и выжил. Об этом стало известно во вторник, 20 декабря.

Турецкий студент в Москве выпал с 13 этажа и выжил
Фото: 

По предварительным данным, инцидент произошел в общежитии одного из международных вузов столицы в ночь с 19 на 20 декабря. Пострадавшего студента медицинского факультета нашли недалеко около здания, в котором он проживал. Обстоятельства инцидента уточняются.

На данный момент 21-летний потерпевший находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщил «МК».

Еще одна похожая история произошла в столице. Беременная 19-летняя девушка поправляла занавески и выпала из окна второго этажа. Девушка выжила и была госпитализирована.

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