Стало известно о погибших при взрыве газопровода в Чувашии

Три человека погибли, еще один получил ранение при взрыве на подземном газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород» в Чувашии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сельского поселения.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что взрыв на газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород» произошел в поселке Ябмахтино в Вурнарском районе. В соцсетях очевидцы публиковали кадры, на которых было видно огромное облако пламени.

Как сообщали в пресс-службе регионального управления МЧС, по предварительной информации, причиной могла стать утечка газа. Для ликвидации возгорания задействовали четыре автомобиля, на данный момент факельное горение ликвидировано.