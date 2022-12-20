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21 минуту назад

Стало известно о погибших при взрыве газопровода в Чувашии

Никита Бородкин

Три человека погибли, еще один получил ранение при взрыве на подземном газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород» в Чувашии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сельского поселения.

Стало известно о погибших при взрыве газопровода в Чувашии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что взрыв на газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород» произошел в поселке Ябмахтино в Вурнарском районе. В соцсетях очевидцы публиковали кадры, на которых было видно огромное облако пламени.

Как сообщали в пресс-службе регионального управления МЧС, по предварительной информации, причиной могла стать утечка газа. Для ликвидации возгорания задействовали четыре автомобиля, на данный момент факельное горение ликвидировано.

В пресс-службе главы администрации Чувашской Республики отмечали, что до момента возгорания на месте велись работы эксплуатирующим газопровод подразделением компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

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