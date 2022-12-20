Стало известно о погибших при взрыве газопровода в Чувашии

При взрыве на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии погибли три человека. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Погибшие были газовиками, которые ремонтировали трубу. Также известно об одном пострадавшем.

Пожар на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород произошел во вторник, 20 декабря. На кадрах, опубликованных очевидцами с места случившегося, виден огромный огненный шар и дым, рядом с местом пожара находятся жилые дома.