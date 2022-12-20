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51 минуту назад

Стало известно о погибших при взрыве газопровода в Чувашии

Lenta.ru

При взрыве на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии погибли три человека. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Стало известно о погибших при взрыве газопровода в Чувашии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Погибшие были газовиками, которые ремонтировали трубу. Также известно об одном пострадавшем.

Пожар на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород произошел во вторник, 20 декабря. На кадрах, опубликованных очевидцами с места случившегося, виден огромный огненный шар и дым, рядом с местом пожара находятся жилые дома.

Впоследствии глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что взрыв на газопроводе произошел во время производства строительно-монтажных работ. Он отчитался, что после взрыва газа аварийные службы работают на месте случившегося и выясняют обстоятельства ЧП.

Происшествия,Олег Николаев,
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