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51 минуту назад

Взорвавшийся в российском регионе газопровод качал газ в Европу через Украину

Lenta.ru

Газопровод, который взорвался в Вурнарском районе Чувашии, поставлял газ в Европу из Западной Сибири через Украину. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Взорвавшийся в РФ газопровод качал газ в Европу через Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что экспортный газопровод был построен в начале 80-х годов прошлого столетия. Нитка пересекает российско-украинскую границу в районе газоизмерительной станции «Суджа», которая находится в Курской области.

Видеозапись пожара на газопроводе в российском регионе появилась 20 декабря. На кадрах виден огромный огненный шар и дым, рядом с местом пожара находятся жилые дома. Данных о пострадавших пока нет.

Цена газа в Европе подскочила после взрыва на российском газопроводе

Позднее Telegram-канал Mash сообщил, что, по словам местных жителей, рядом с местом ЧП находится интернат. В помещениях учреждения заперли людей, чтобы никто не выходил на улицу.

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