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6 минут назад

В Москве школьник сломал нос учителю химии после замечания

Газета.Ru

В Москве 15-летний подросток напал на 28-летнего учителя по химии и сломал ему нос. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Школьник сломал учителю химии нос после сделанного ему замечания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 19 декабря текущего года в стенах одной из столичных школ. Учитель рассказал, что между двумя учениками завязался конфликт, и он сделал замечание одному из них. После этого разъяренный школьник кинулся на педагога и сломал ему нос, кисти руки, а также нанес множественные ушибы.

В результате пострадавшему учителю потребовалась госпитализация. По данным источника, россиянин уже написал заявление на ученика в полицию.

Ранее стало известно, что в Красноярске третьеклассник жестоко избил учительницу в школе.

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