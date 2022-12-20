Школьник сломал учителю химии нос после сделанного ему замечания

В Москве 15-летний подросток напал на 28-летнего учителя по химии и сломал ему нос. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел 19 декабря текущего года в стенах одной из столичных школ. Учитель рассказал, что между двумя учениками завязался конфликт, и он сделал замечание одному из них. После этого разъяренный школьник кинулся на педагога и сломал ему нос, кисти руки, а также нанес множественные ушибы.
В результате пострадавшему учителю потребовалась госпитализация. По данным источника, россиянин уже написал заявление на ученика в полицию.
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