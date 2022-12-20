В Вурнарском районе Чувашии произошел крупный пожар на газопроводе. Видеозапись случившегося публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как огромные языки пламени поднимаются в воздух, рядом с местом пожара находятся жилые дома.

О причинах пожара пока неизвестно, информации о пострадавших также нет.