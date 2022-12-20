На Украине задержали поднявшего флаг России над мэрией Харькова мужчину

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который в 2014 году поднял российский флаг над мэрией Харькова и призывал к изменению границ Украины. Об этом пишет РИА Новости.

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«СБУ задержала сторонника "Новороссии", который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией. Злоумышленник более 8 лет скрывался от правосудия. Именно он в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения», - сообщили в СБУ.

Мужчина также призывал изменить границы Украины и захватить государственные органы. После 2014 года он скрывался - менял адреса проживания и номера мобильных телефонов. Однако, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Во время обыска в его квартире были обнаружены флаги РФ и георгиевские ленты, снайперская винтовка с оптикой, патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.