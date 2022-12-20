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1 час назад

Суд в Москве взыскал с актера Козловского 400 тысяч рублей

Вечерняя Москваиещё 1

Басманный суд Москвы взыскал со знаменитого актера Данилы Козловсокго 400 тысяч рублей. Об этом стало известно во вторник, 20 декабря.

Суд в Москве взыскал с актера Козловского 400 тысяч рублей
Фото: Youtube / ЮзефовичYoutube / Юзефович

Эта сумма была затребована в качестве неустойки по долгу, который актер имеет в связи с приобретением квартиры в элитном доме недалеко от Чистопрудного бульвара. Актер еще не отдал средства за жилплощадь.

Несмотря на то, что квартира еще не готова, актер принял помещение без обращения в суд. А вот представители компании «Бизнес центр Машкова» навстречу не пошли, и подали иск в суд.

В ходе заседания, представитель Козловского просил полностью отказать в иске или снизить неустойку. Потому суд удовлетворил иск лишь частично, сообщил РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что Таганский районный суд столицы взыскал полмиллиона рублей с музыканта Гарика Сукачева. Эти деньги мужчина задолжал за услуги ЖКХ.

Происшествия,Гарик Сукачев,
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