В Белгородской области рассказали о последствиях нового обстрела со стороны ВСУ

Житель города Шебекино в Белгородской области получил травмы при обстреле населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его информации, у мужчины перелом костей предплечья. Обстрел нарушил электроснабжение, из-за чего без света осталась треть жителей города. Также зафиксировано попадание снарядов в складские помещения на территории промышленной зоны.

«Оперативные и аварийные бригады выехали на место. Энергоснабжение в ближайшее время будет восстановлено», — добавил Гладков.

Напомним, что села и города граничащих с Украиной российских регионов подвергаются регулярным обстрелам стороны ВСУ. Так, 12 октября при обстреле Шебекино 12 человек получили ранения, двое, в том числе 14-летний ребенок, погибли. Местные власти временно переселили в Старый Оскол тех жителей города, которые согласились на переезд.