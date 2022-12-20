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1 час назад

В Белгородской области рассказали о последствиях нового обстрела со стороны ВСУ

Никита Бородкин

Житель города Шебекино в Белгородской области получил травмы при обстреле населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области рассказали о последствиях нового обстрела со стороны ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, у мужчины перелом костей предплечья. Обстрел нарушил электроснабжение, из-за чего без света осталась треть жителей города. Также зафиксировано попадание снарядов в складские помещения на территории промышленной зоны.

«Оперативные и аварийные бригады выехали на место. Энергоснабжение в ближайшее время будет восстановлено», — добавил Гладков.

Напомним, что села и города граничащих с Украиной российских регионов подвергаются регулярным обстрелам стороны ВСУ. Так, 12 октября при обстреле Шебекино 12 человек получили ранения, двое, в том числе 14-летний ребенок, погибли. Местные власти временно переселили в Старый Оскол тех жителей города, которые согласились на переезд.

Также в понедельник Минобороны РФ сообщало о том, что в Белгородской области системы ПВО сбили четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM. Также были перехвачены шесть реактивных снарядов систем HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Сладкое, Дебальцево, Кременная и Любимовка.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Минобороны России,
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